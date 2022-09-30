Мобилизация: возврат билетов, отпуск, увольнение, бронезащита

30.09.2022 | 17:28

«Объясняем.рф» и «Объясняем.Пензенская область» продолжают публиковать ответы на самые актуальные вопросы о частичной мобилизации, поступающие на горячую линию 122 или в военкоматы.

- Вернут ли мобилизованным гражданам деньги за неиспользованные билеты?

- Да, вернут.

Если авиабилет был куплен до 21 сентября 2022 года, необходимо обратиться по месту его приобретения и представить документы, подтверждающие мобилизацию. О гарантии полного возврата денег за билет мобилизованным гражданам РФ заявили «Аэрофлот», «Победа», NordWind, «Россия», «Азимут».

Минтрансом ведется работа по обеспечению возврата средств и другими авиакомпаниями (S7, «ЮТэйр», «Уральские авиалинии» и пр.).

Также о готовности вернуть деньги в полном объеме мобилизованным гражданам сообщили в ОАО «Российские железные дороги».

- Есть ли возможность пользоваться электронной почтой в расположении части, если брать с собой смартфоны нельзя?

Ответ военкома:

- Пользоваться электронной почтой в расположении воинской части нельзя.

- Могут ли призвать по мобилизации, если военно-учетная специальность «Водитель», но гражданин лишен водительских прав?

- Такой гражданин может быть призван по мобилизации, но не сможет служить водителем.

- Если повестка пришла на предприятие, как вручить ее сотруднику? Что делать, если сотрудник в отпуске?

- Повестка может быть направлена в кадровый орган предприятия для последующего вручения человеку, подлежащему призыву по мобилизации. В таком случае сотрудник кадрового подразделения должен уведомить сотрудника, на имя которого пришла повестка, что ему необходимо явиться для получения повестки под подпись. В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть ее в военный комиссариат.

- Могут ли быть уволены с военной службы военнослужащие, срок действия контракта которых истекает после 21 сентября 2022 года?

- Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» установлен перечень оснований для увольнения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

На период проведения частичной мобилизации военнослужащие, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены в связи с окончанием контракта. Прекращение его действия по истечении срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое действие до окончания СВО.

- Будут ли мобилизованные обеспечены современным оружием и средствами бронезащиты?

- Да. Все мобилизованные будут вооружены и обеспечены средствами индивидуальной бронезащиты в соответствии с нормами обеспечения для действующих военнослужащих Российской Федерации.