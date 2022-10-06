Общество

Стал известен легальный способ отказаться от повестки

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На портале «Объясняем.рф» напомнили, как должна вручаться повестка по частичной мобилизации.

Гражданину ее должны вручить лично в руки представители военного комиссариата или уполномоченные на это лица. Сделать это могут по месту жительства или в любом другом месте, даже на улице.

Повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации.

Специалисты портала «Объясняем.рф» отметили, что в повестку могут быть внесены исправления от руки, но они должны быть заверены подписью и печатью должностного лица. В таком случае вручение повестки с исправлениями правомерно.

Если рукописные исправления в повестке не заверены, гражданин вправе отказаться от ее получения.

После получения повестки военнообязанный обязан прибыть в военный комиссариат в указанное в ней время.

При этом согласно действующему законодательству, в некоторых случаях гражданин имеет легальное право не прийти в военкомат, даже если получил повестку лично в руки.

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