Названы уважительные причины для неявки в военкомат по повестке

06.10.2022 | 07:18

Специалисты портала «Объясняем.рф» напомнили россиянам, какие причины считаются уважительными для неявки гражданина в военкомат при получении повестки.

Согласно действующему законодательству, в некоторых случаях гражданин имеет легальное право не прийти в военкомат, даже если получил повестку лично в руки.

Уважительными причинами считаются утрата трудоспособности, связанная с заболеванием или увечьем гражданина.

Относится к уважительным причинам и тяжелое состояние здоровья близких людей: отца, матери, жены, мужа, ребенка, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, либо участие в похоронах указанных лиц.

В качестве уважительной причины неявки в военкомат рассматривается препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие).

На портале напомнили, что указанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения.

По окончанию действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно, без дополнительного вызова (повестки), явиться в военкомат.