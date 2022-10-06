Мобилизованным пензенцам разрешили брать с собой экшен-камеру

06.10.2022 | 09:19

Портал «Объясняем.рф» продолжает отвечать на актуальные вопросы россиян, в том числе жителей Пензенской области, о частичной мобилизации.

Так, некоторые граждане заинтересовались, можно ли мобилизованному брать с собой экшен-камеру для фиксации факта уничтожения техники или живой силы противника.

«Да, такую камеру можно брать с собой, но использовать только с разрешения командира. При этом записи с такой камеры запрещено размещать и передавать в интернете, а также по сетям мобильной связи», - говорится в ответе.

Ранее в областном военкомате на вопросы о том, необходимо ли брать с собой всесезонные комплекты полевого обмундирования и можно ли прийти со своими средствами защиты, тепловизорами и тому подобным, ответили так:

«Все граждане, призванные в том числе и по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, обеспечиваются всем необходимым имуществом по всем видам довольствия. Если гражданин хочет иметь дополнительное имущество или оборудование, которое ему пригодится при выполнении задач, он имеет право приобрести это за свой счет и использовать в дальнейшем. Никаких ограничений по дополнительному имуществу и оборудованию нет».

Компенсация расходов на вещи, купленные по собственной инициативе (дополнительные элементы формы, экипировки, медикаменты и т. д.), не предусмотрена.