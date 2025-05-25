13 жителей Пензенской области вернулись из украинского плена

25.05.2025 | 21:54

В воскресенье, 25 мая, завершился трехдневный обмен пленными между Россией и Украиной в формате 1 000 на 1 000. О нем стороны договорились на переговорах в Стамбуле.

Как сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин, среди освобожденных 13 пензенцев. Их родственники ранее обращались в аппарат омбудсмена.

«Для нас важно, что каждый из них теперь обретет поддержку близких и помощь государства», - отметил Фомин.

В заключение он выразил надежду, что работа по освобождению пленных будет продолжена.

«Рассчитываем, что проведенный масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса», - добавили в Минобороны РФ.