Мобилизованным пензенцам разрешат брать с собой средства защиты

26.09.2022 | 18:12

Пособия для мобилизованных активно выкладывают в телеграм-каналах. Особенно это касается экипировки, которая может пригодиться при выполнении поставленных задач, а также вещей первой необходимости. Советов много, и некоторые из тех, кто получил повестку, порой в них теряются.

Необходимо ли брать с собой всесезонные комплекты полевого обмундирования и можно ли прийти со своими средствами защиты, тепловизарами и тому подобным? По этому поводу высказались в областном военкомате.

«Все граждане, призванные в том числе и по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, обеспечиваются всем необходимым имуществом по всем видам довольствия. Если гражданин хочет иметь дополнительное имущество или оборудование, которое ему пригодится при выполнении задач, он имеет право приобрести это за свой счет и использовать в дальнейшем. Никаких ограничений по дополнительному имуществу и оборудованию нет», - сообщил заместитель военного комиссара Пензенской области Сергей Рязанцев.

Сколько по времени граждане, призванные в рамках СВО, будут выполнять поставленные задачи, пока никто точно не скажет.

«Это зависит от конкретных задач, стоящих перед подразделением, воинской частью, и уже решается на уровне командования», - пояснил Сергей Рязанцев.

Решения о мобилизации, в том числе и об отсрочках, принимаются в призывных комиссиях муниципальных образований. Их председателями являются главы администраций районов и городов Пензенской области.