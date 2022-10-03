В Пензе объявили дату окончания дачных перевозок

Пензенские дачные автобусы будут совершать рейсы до 16 октября включительно. О дате закрытия сезона объявили в пресс-службе администрации областного центра.
Транспорт будет возить дачников дважды в неделю, по субботам и воскресеньям. Графики движения автобусов не меняются.
«Сокращения количества рейсов не произойдет», - добавили в мэрии.
Ранее пензенцев предупредили об увеличении с понедельника, 3 октября, интервала движения больших автобусов. Это связано с мобилизацией: транспорт необходим для перевозки призванных граждан.
По режиму выходного дня будут ходить автобусы маршрутов № 54, 66, 70, 82, 130, 149 и 165. Расписание движения троллейбусов и маршруток остается неизменным.
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