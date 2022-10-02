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Общество

В Пензе в связи с мобилизацией изменят интервал движения автобусов

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Жителей Пензы предупредили о возможном изменении интервалов движения общественного транспорта. Речь идет о больших автобусах, следующих по маршрутам № 54, 66, 70, 82, 130, 149 и 165.

Как объяснили в пресс-службе городской администрации, транспорт будет задействован в перевозке мобилизованных, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения.

Интервал движения автобусов изменится с понедельника, 3 октября. Он будет удлиненным, по режиму выходного дня.

Троллейбусы и маршрутки продолжат ходить по прежнему расписанию.

«Жителей просят учитывать эту информацию и планировать свой маршрут заранее. Приносим извинения за временные неудобства. По всем вопросам можно обращаться на телефон горячей линии организатора перевозок Пензенской области 8 (8412) 98-37-12», - добавили в мэрии.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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