В Пензе на оборудование для катка готовы потратить 9 млн

03.10.2022 | 10:33

В Пензе готовятся закупать оборудование для ледового катка, который сооружают в микрорайоне Арбеково.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, начальная максимальная стоимость контракта 9 млн 482 тыс. рублей.

Для объекта предполагается приобрести спортивный инвентарь для занятий физкультурой, акробатикой, атлетикой, судейский и игровой инвентарь, беговую дорожку, турник, гимнастические маты и стенку, атлетическую тумбу для прыжков, различные тренажеры, скамейки.

Деньги на оборудование направят из городского бюджета.

Заявки на поставки ждут до 6 октября, итоги аукциона подведут 10-го числа. Если они будут удачными, то оборудование в здании появится к концу ноября.

Ранее стало известно, что подрядчик готовится заливать основание будущего ледового поля. В региональном министерстве спорта и физической культуры пообещали, что первых посетителей объект примет до конца года.