В Пензе готовятся к заливке основания поля строящегося ледового катка

01.10.2022 | 11:30

В пензенском микрорайоне Арбеково продолжается строительство крытого ледового катка. О ходе работ рассказали в пресс-службе регионального минспорта.

Уже проведены коммуникации (водопровод и канализация), проложены электрические кабели, размещена холодильная установка.

«На объекте готовятся к важному этапу - заливке основания ледового поля. Для этого в настоящее время осуществляется монтаж арматуры. Следующий шаг - укладка системы охлаждения. Благодаря результатам последовательной работы планируется, что до конца года каток будет готов к посетителям», - уточнили в пресс-службе.

Параллельно сейчас возводятся гипсокартонные перегородки внутри помещений, идет подготовка к чистовой отделке.

Министр физкультуры и спорта региона Евгения Бочкарева пояснила, что в здании будут располагаться секции по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею.

«Рассматриваем перспективу развития на этой базе новых видов спорта, например керлинга. Здесь найдут занятия по душе и спортсмены, и любители спорта - на льду будут организованы сеансы массового катания», - отметила она.

Помимо ледовой арены, в здании будут раздевалки, залы для тренировок и общей физической подготовки, трибуны на 300 мест.

Прокуратура между тем обнаружила ряд нарушений на объекте.

«Выявлены отступления от проектной документации в части применения иного, не предусмотренного документацией огнезащитного состава, снижения требуемого предела огнестойкости металлической конструкции каркаса путем частичного отслоения покрытия огнезащитной обработки.

По результатам проверки директору ООО «Арена» внесено представление, в отношении лица, ответственного за производство строительно-монтажных работ на объекте, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.4 КоАП РФ. В связи с отставанием от графика выполнения строительно-монтажных работ в августе 2022 г. прокурором района генеральному директору ООО «Арена» было объявлено предостережение», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.