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Общество

Стало известно, когда мобилизованные пензенцы получат бронежилеты

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В Пензенской области все мобилизованные обеспечены имуществом, которое им положено по нормам довольствия военнослужащих ВС РФ.

Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Людей одели и обули, им выдали форму и обувь по сезону. По словам губернатора, когда примут решение о передислокации мобилизованных, их снабдят средствами индивидуальной защиты, в том числе бронежилетом, шлемом.

Гражданскую одежду бойцы по почте перешлют родным. Когда они прибудут в зону СВО, форму, выданную прежде, смогут использовать как сменную.

Ранее сообщалось, что из регионального бюджета выделят деньги на дополнительное снабжение мобилизованных. Они получат спальные мешки, рюкзаки, аптечки, туристические коврики, «сидушки», два комплекта термобелья, носки, нижнее белье, шерстяные шапочки-подшлемники.

Спальные мешки и рюкзаки для призванных уже начали шить на пензенских предприятиях.

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