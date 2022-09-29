Из бюджета региона выделят средства на вещи для мобилизованных

29.09.2022 | 11:49

В Пензенской области на дополнительное снабжение мобилизованных выделят деньги из регионального бюджета. Об этом в четверг, 29 сентября, заявил губернатор Олег Мельниченко.

«Каждому будут выданы по два комплекта нательного и термобелья, рюкзак, спальный мешок, коврик-пенка, медицинская аптечка. Если возникнет потребность в других вещах, подключимся и обеспечим», - уточнил глава региона.

По словам Мельниченко, он каждый день посещает пункт приема личного состава и пункты временной дислокации военнослужащих и видит, что они ни в чем не нуждаются. Тем не менее регион решил внести свой вклад в обеспечение мобилизованных необходимым.

Ранее военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков рассказал, что все призывники обеспечены трехразовым питанием, ковриками, спальными мешками, формой по сезону.

«Две недели у них будет боевое слаживание. Можно передавать передачи, приходить повидать, оповещая при этом командира», - уточнил он.