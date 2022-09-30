В Пензе вернули домой мобилизованного IT-специалиста

30.09.2022 | 17:53

В Пензе мобилизованному IT-специалисту с матерью-инвалидом на иждивении предоставили отсрочку от военной службы. Об этом сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

Уточняется, что горожанин не служил в армии и не имеет необходимого боевого опыта, однако был призван в рамках частичной мобилизации.

«Военный комиссар Пензенской области уже разобрался с этой ситуацией. Мужчине предоставлена отсрочка согласно всем существующим правилам. После проверки документов, подтверждающих заболевание матери и отсутствие военной подготовки, мужчину отправили домой», - говорится в посте.

30 сентября стало известно, что IT-специалисты, устроившиеся на работу в аккредитованную организацию даже после 21 сентября 2022 года, смогут рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации.

Она распространяется на всех сотрудников, которые соответствуют критериям и работают в компании на момент подачи заявления об отсрочке.