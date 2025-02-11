Для призывников-нарушителей хотят ввести «ощутимые» штрафы

11.02.2025 | 13:16

В России собираются ужесточить наказание за несообщение в военкомат о переезде на срок более 3 месяцев без регистрации по месту пребывания.

Такой законопроект хотят внести на рассмотрение Госдумы РФ на следующей неделе, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета по обороне Андрея Картаполова.

Сейчас, если призывник не уведомит военкомат о переезде в другой населенный пункт на срок более 3 месяцев, ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

По словам Картаполова, новые штрафы будут «ощутимыми, для того чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка». Суммы он не назвал.

Ранее стало известно, что Минобороны России предложило внести изменения в положение о военно-врачебной экспертизе. Годными для службы в армии могут признать граждан, которым раньше проставляли категорию «Д» (не годен).

Например, изменения коснутся мужчин с такими заболеваниями, как сифилис, шизофрения, гипертония, болезнями наружного уха, невротическими расстройствами, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа.