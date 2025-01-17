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Общество

В Пензе бывших трудовых мигрантов отправили в военкомат

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В Пензе военные следователи вместе с полицейскими провели первый в 2025 году рейд по иностранцам, получивших гражданство, но проигнорировавших обязанность служить России.

В четверг, 16 января, проверка прошла на территории ТЦ «Маяк» на улице 65-летия Победы, 8а. Там выявили 3 нарушителей.

Во время опроса люди заявили, что даже не знали о необходимости вставать на учет.

Чтобы исправить ситуацию, граждан препроводили в военные комиссариаты.

«Мероприятия, направленные на установление лиц, уклоняющихся от постановки на воинский учет, будут и далее одной из приоритетных целей деятельности сотрудников», - сообщили в Военном следственном отделе СКР по Пензенскому гарнизону ЦВО.

В 2024 году военные следователи и сотрудники полиции провели в Пензенской области и Мордовии 42 подобных рейда и выявили более 100 нарушителей.

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Источник — видео и фото ВСО СКР по Пензенскому гарнизону ЦВО
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