Трудоустроенным после 21 сентября IT-специалистам дали право отсрочки

30.09.2022 | 08:53

IT-специалисты, устроившиеся на работу в аккредитованную организацию после 21 сентября 2022 года, смогут рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщили в телеграм-канале «Объясняем.рф» в ночь на пятницу, 30 сентября.

«Отсрочка распространяется на всех сотрудников, которые соответствуют критериям и работают в компании на момент подачи заявления об отсрочке», - пояснили представители власти.

Ранее сообщалось, что право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники:

- аккредитованных IT-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

- операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;

- зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

Минцифры уже опубликовало список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации, и открыло на «Госуслугах» форму для подачи заявки.