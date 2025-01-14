Опубликован январский график приема бойцов СВО и членов их семей в мэрии

14.01.2025 | 13:11

Администрация Пензы опубликовала график приема участников спецоперации и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО на январь.

Первый прием намечен на среду, 16-е число. До конца месяца проведут еще два: 23 и 30 января в 15:00, сообщили в мэрии.

Необходима предварительная запись, она ведется по телефону 46-08-40. Посетителей ждут в кабинете № 129 на площади Маршала Жукова, 4.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили 1 сентября 2023 года. С 14-го числа личные приемы проводятся в Пензе каждую неделю.

С участниками спецоперации и членами их семей общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в администрации.