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Общество

В регионе ставят на воинский учет бывших трудовых мигрантов

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За год военные следователи и сотрудники полиции провели в Пензенской области и Мордовии 42 рейда в поисках бывших трудовых мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации и не вставших на учет в военных комиссариатах по месту регистрации.

«Всего за время проведения рейдов «Иммигрант» установлено 103 таких лица», - сообщили в Военном следственном отделе СКР по Пензенскому гарнизону ЦВО.

Накануне Нового года, 30 декабря, было проведено очередное профилактическое мероприятие. Военные следователи выявили 3 бывших трудовых мигрантов, не вставших на воинский учет.

Выяснив причины нарушения, участники рейда сопроводили новых граждан России в военные комиссариаты, чтобы исправить ситуацию.

Ранее в Пензенской области 31-летнего иностранца, ставшего россиянином, лишили гражданства за то, что он отказался служить. Ему запретили въезд в РФ на 10 лет.

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Источник — фото ВСО СКР по Пензенскому гарнизону ЦВО
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