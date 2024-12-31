В регионе ставят на воинский учет бывших трудовых мигрантов

31.12.2024 | 11:28

За год военные следователи и сотрудники полиции провели в Пензенской области и Мордовии 42 рейда в поисках бывших трудовых мигрантов, получивших гражданство Российской Федерации и не вставших на учет в военных комиссариатах по месту регистрации.

«Всего за время проведения рейдов «Иммигрант» установлено 103 таких лица», - сообщили в Военном следственном отделе СКР по Пензенскому гарнизону ЦВО.

Накануне Нового года, 30 декабря, было проведено очередное профилактическое мероприятие. Военные следователи выявили 3 бывших трудовых мигрантов, не вставших на воинский учет.

Выяснив причины нарушения, участники рейда сопроводили новых граждан России в военные комиссариаты, чтобы исправить ситуацию.

Ранее в Пензенской области 31-летнего иностранца, ставшего россиянином, лишили гражданства за то, что он отказался служить. Ему запретили въезд в РФ на 10 лет.