Стало известно, от чего зависит начало переговоров по Украине

12.01.2025 | 16:35

Переговоры по перемирию на Украине могут начаться, когда у новой администрации избранного президента США Дональда Трампа появится стратегия, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я думаю, настоящие переговоры стороны смогут провести, когда администрация Трампа в первую очередь выработает свою стратегию, которой у них, я не сомневаюсь, сегодня нет», - заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

В ходе одной из последних пресс-конференций, будущий президент США обвинил нынешнюю администрацию президента Джо Байдена в том, что именно она спровоцировала конфликт на Украине.

Ими были допущены ошибки, которые привели к началу Россией специальной военной операции, считает Трамп.

«Я думаю, Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что эти ребята (администрация Байдена – прим. редакции) некомпетентны. Они не знают, что делают. Но мы знаем, что делаем, и все это закончится», - заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп пообещал, что после вступления в должность президента США он завершит конфликт на Украине в течение суток.