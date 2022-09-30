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Общество

Пензенцам объяснили, почему ограниченно годных могут мобилизовать

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Пензенцам объяснили, почему военнообязанного с категорией здоровья В (ограниченно годен к службе) могут призвать во время частичной мобилизации. Ответ дали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанных с категорией здоровья В не предусмотрена Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 31 «О мобилизационной подготовке...» - сообщили гражданам вечером в четверг, 29 сентября.

Однако в тот же день, комментируя другой вопрос, представители власти отказались ссылаться на 31-й федеральный закон, поскольку его нормы предусмотрены для полной мобилизации, а не частичной, которая объявлена в России.

Опровергая собственное же сообщение о запрете на выезд за пределы места жительства (в том числе за границу), спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин написал: «Довожу до вашего сведения. Поступило разъяснение от Минобороны России: так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется».

Как уточнил спикер, таким образом Минобороны отреагировало на его утренний пост, где он напомнил подписчикам, что все военнообязанные должны руководствоваться нормой статьи 21 закона 31-ФЗ, которая запрещает гражданам выезд с места жительства с момента объявления мобилизации без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Владимир Путин еще раз четко обозначил критерии отбора для мобилизации. По его словам, предпочтение при отборе военнообязанных должно отдаваться гражданам, кто имеет востребованные специальности и военный опыт.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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