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Общество

Владимир Путин ещё раз четко обозначил критерии отбора для мобилизации

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Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза РФ. На нем глава государства поднял тему проходящей в стране частичной мобилизации.

Путин ещё раз четко сформулировал критерии отбора военнообязанных для участия в СВО. Предпочтение при мобилизации должно отдаваться гражданам, которые находятся в запасе.

«Прежде всего те, кто имеет востребованные специальности и военный опыт», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что мобилизованные обязательно должны проходить дополнительную подготовку.

Владимир Путин призвал ответственных лиц исправить все ошибки и не допускать их впредь.

«Необходимо исправлять все ошибки во время мобилизации и возвращать домой тех, кто призван неправомерно. Важно разобраться со всеми ошибками при мобилизации без суеты, спокойно, но быстро, детально и основательно», - сказал президент.

Владимир Путин потребовал от генпрокурора РФ незамедлительно реагировать на нарушения в ходе мобилизации.

«Случаи, когда врачей во время мобилизации зачисляют мотострелками, а добровольцев «заворачивают обратно» возмутительны», - резюмировал глава государства.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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