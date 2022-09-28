Режим повышенной готовности в Пензенской области вновь продлен

В среду, 28 сентября, в Пензенской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года для борьбы с распространением коронавируса.
В соответствии с постановлением губернатора, режим будет действовать до 31 октября включительно. Дополнительные изменения в документ не вносились. Новые ограничения пока не ввели.
В последний раз режим продлевали в августе - до 30 сентября.
В настоящее время область переживает очередной подъем заболеваемости COVID-19. Ежедневно подтверждается по 500-600 новых случаев инфекции. Граждан призывают использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее сообщалось, что пензенские медики стали использовать «МИР-19» - новый препарат для лечения в условиях стационара пациентов с COVID-19. Пока он применяется только для взрослых.
Лекарство обладает противовирусным действием, особенно эффективно действует в первые дни заболевания.
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