Режим повышенной готовности в Пензенской области вновь продлен

28.09.2022 | 18:00

В среду, 28 сентября, в Пензенской области в очередной раз продлили режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года для борьбы с распространением коронавируса.

В соответствии с постановлением губернатора, режим будет действовать до 31 октября включительно. Дополнительные изменения в документ не вносились. Новые ограничения пока не ввели.

В последний раз режим продлевали в августе - до 30 сентября.

В настоящее время область переживает очередной подъем заболеваемости COVID-19. Ежедневно подтверждается по 500-600 новых случаев инфекции. Граждан призывают использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что пензенские медики стали использовать «МИР-19» - новый препарат для лечения в условиях стационара пациентов с COVID-19. Пока он применяется только для взрослых.

Лекарство обладает противовирусным действием, особенно эффективно действует в первые дни заболевания.