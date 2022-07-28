Общество

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

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В Пензенской области вновь продлили режим повышенной готовности, введенный более двух лет назад для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением губернатора от 28 июля, он будет действовать до 31 августа включительно.

Последний раз режим продлевали в июне до 31 июля.

31 мая было отменено обязательное использование масок в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах и на рабочих местах.

В последнее время в регионе наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Максимальное ежедневное количество новых случаев в июле было зафиксировано 26-го числа - 52. По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему остается в красной зоне по заболеваемости.

Проведенный среди жителей Пензы опрос показал, что примерно каждый четвертый респондент (24%) считает нужным возвращение масочного режима в условиях роста заболеваемости. 49% высказались против.

Пока же использовать средства индивидуальной защиты рекомендуется лишь беременным женщинам, гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, перечень которых был определен ранее.

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Гость||

Куд куда? Куд куда? Вы от куда и куда?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Проведенный среди жителей Пензы опрос показал, что примерно каждый четвертый респондент (24%) считает нужным возвращение масочного режима в условиях роста заболеваемости.
Умные люди. Не мракобесы. Уважаю.

Гость||

к чему вы там всё ...готовитесь? какие нахрен режимы? япончик приезжал с ОДНОЙ ложки слизывали кагор, никто не исдох, табунились всё лето то сабантуи, то еще какие шабаши устраивали и все живы! вы ГДЕ находите..."больных"? и, может ХВАТИТ КОШМАРИТЬ НАРОД?!!!

Гость||

Опрос!!! Десять человек опросили, это у них опрос называется... Вот так же и 146% получается. Смех один!

Имя: Гость
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