30% опрошенных пензенцев или их близкие получили повестку

26.09.2022 | 10:42

Вечером в воскресенье, 25 сентября, сетевое издание «ПензаИнформ» запустило в Telegram-канале опрос о получении повестки.

На 10:30 26-го числа в нем успели принять участие 1 874 пользователя.

Согласно результатам, 30% опрошенных или же их близкие получили повестку, 70% ответили на вопрос отрицательно.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области первые мобилизованные жители уже отправились в пункты дислокации. Их количество, как и расположение этих площадок, не разглашается.

Повестку о явке в военкомат для уточнения военно-учетных данных получил и депутат Пензенской городской думы Андрей Рудской.

«За неявку в указанный срок будете привлечены к уголовной ответственности», - предупреждают в документе.