Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 сен 2022|11:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Общество

Призыв по мобилизации: пензенский депутат получил повестку

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Депутату Пензенской городской думы 7-го созыва Андрею Рудскому пришла повестка. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Принесли в администрацию Ленинского района аж в 7 утра в воскресенье!» - написал Рудской, опубликовав фото документа.

В бумаге сказано, что депутату предлагают явиться в военкомат Ленинского района 26 сентября с 8:00 до 18:00 для уточнения военно-учетных данных.

При себе Рудской должен иметь пакет документов.

«За неявку в указанный срок будете привлечены к уголовной ответственности», - указано в повестке.

Андрей Рудской занял депутатское кресло в ноябре 2021-го после ухода Александра Рогожкина.

Ранее в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин написал, что «никакой брони у депутатов нет». Те, кто соответствует требованиям частичной мобилизации, будут призваны.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото vk.com/rudskoy58
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте