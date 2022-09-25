Призыв по мобилизации: пензенский депутат получил повестку

25.09.2022 | 10:29

Депутату Пензенской городской думы 7-го созыва Андрею Рудскому пришла повестка. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Принесли в администрацию Ленинского района аж в 7 утра в воскресенье!» - написал Рудской, опубликовав фото документа.

В бумаге сказано, что депутату предлагают явиться в военкомат Ленинского района 26 сентября с 8:00 до 18:00 для уточнения военно-учетных данных.

При себе Рудской должен иметь пакет документов.

«За неявку в указанный срок будете привлечены к уголовной ответственности», - указано в повестке.

Андрей Рудской занял депутатское кресло в ноябре 2021-го после ухода Александра Рогожкина.

Ранее в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин написал, что «никакой брони у депутатов нет». Те, кто соответствует требованиям частичной мобилизации, будут призваны.