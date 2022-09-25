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Общество

Призыв осужденных в колониях назвали незаконным

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Жительница Пензенской области Екатерина рассказала редакции сетевого издания «ПензаИнформ» о наборе на военную службу, который проводится в исправительных учреждениях региона.

«Как мне известно, в ИК-4 приезжали и отбирали кандидатов для поездки в зону СВО», - сообщила женщина.

В пензенских пабликах появились аналогичные вопросы. «Сыновей из исправительных колоний забирают на специальную военную операцию, законно ли это?» - приводится один из них на странице сообщества «Объясняем.Пензенская область» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно ответу, мобилизованы могут быть только граждане, кто отбыл срок и вышел на свободу. Призыв осужденных в исправительных учреждениях военный комиссариат назвал незаконным.

«Подобные «призывы» осуществляются сторонними компаниями», - отмечается в посте.

Ранее стало известно, что под мобилизацию могут попасть и граждане с неснятой судимостью, но уже покинувшие пенитенциарные учреждения.

Согласно Федеральному закону от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» в редакции от 14.07.2022, призыву на военную службу не подлежат лишь граждане, «имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления».

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