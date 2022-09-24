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Общество

Мобилизация: даны разъяснения по призывникам с судимостью

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В военном комиссариате Пензенской области ответили на вопрос, касается ли частичная мобилизация граждан с судимостью, отбывших наказание за совершенное преступление. Ответ был получен при обращении на горячую линию.

В военкомате уточнили: если судимость снята (погашена), то человек может быть призван на военную службу - независимо от того, за что его привлекали к ответственности.

Если судимость еще не снята, но гражданин уже не отбывает наказание в местах лишения свободы, то, возможно, ему тоже предложат вступить в ряды ВС РФ.

Согласно Федеральному закону от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» в редакции от 14.07.2022, призыву на военную службу не подлежат лишь граждане, «имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления».

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, планируется призвать 300 000 резервистов.

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