В пензенских колониях появилось оборудование на 2 млн рублей

14.07.2025 | 18:51

В исправительных колониях Пензенской области появилось современное оборудование стоимостью более 2 миллионов рублей.

На эти средства были закуплены промышленные швейные машины, петельные автоматы и современные тренажеры для учебных классов.

«Благодаря новому оборудованию свыше 500 осужденных освоили востребованные профессии, включая сварщика, повара, оператора котельной и электромонтера», - перечислили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

В следующем учебном году планируется продолжить переоснащение классов, расширить перечень предлагаемых профессий и повысить качество подготовки осужденных.

Ранее сообщалось, что 19 заключенных успешно сдали экзамен на швею и приступили к работе на производственных участках колоний, где будут получать деньги за свой труд. После освобождения они смогут устроиться по профессии.