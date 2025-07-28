В Пензенской области 88 осужденных стремились избежать наказания

28.07.2025 | 09:22

За 6 месяцев 2025 года сотрудники областного управления ФСИН России задержали 88 человек, осужденных, но стремившихся избежать наказания.

«За этот период заведено 77 разыскных дел, все они успешно закрыты, каждый уклонявшийся от отбывания наказания был установлен», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Было проверено более 500 адресов возможного проживания нарушителей.

«Сотрудникам отделения розыска регулярно приходится жертвовать личным временем, поскольку для установления местонахождения нарушителя необходимо вести круглосуточное наблюдение», - отметили в управлении.

В мае в областном центре обнаружили и арестовали мужчину 1989 года рождения, которого в Луганской Народной Республике осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.