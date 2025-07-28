Сетевое издание|18+|Понедельник|28 июл 2025|10:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |

Общество

В Пензенской области 88 осужденных стремились избежать наказания

Печать
Telegram

За 6 месяцев 2025 года сотрудники областного управления ФСИН России задержали 88 человек, осужденных, но стремившихся избежать наказания.

«За этот период заведено 77 разыскных дел, все они успешно закрыты, каждый уклонявшийся от отбывания наказания был установлен», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Было проверено более 500 адресов возможного проживания нарушителей.

«Сотрудникам отделения розыска регулярно приходится жертвовать личным временем, поскольку для установления местонахождения нарушителя необходимо вести круглосуточное наблюдение», - отметили в управлении.

В мае в областном центре обнаружили и арестовали мужчину 1989 года рождения, которого в Луганской Народной Республике осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ФСИН
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте