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Общество

От мобилизации освободили еще одну категорию граждан

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В воскресенье, 25 сентября, Министерство обороны РФ обнародовало указ Президента, согласно которому отсрочку от призыва на военную службу предоставляют студентам очной и очно-заочной формы обучения.

Документ касается вузов и учреждений среднего профессионального образования, являющихся государственными и обучающих по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», - указано в документе.

Ранее Минобороны РФ уточнило категории граждан с высшим образованием, которые не подлежат мобилизации.

Речь идет о сотрудниках организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, российских операторов связи, СМИ, финансовых структур.

«Основанием для освобождения граждан от привлечения к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», - говорится в сообщении Минобороны.

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