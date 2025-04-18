СВО: студентам-добровольцам хотят давать бессрочный академотпуск

18.04.2025 | 10:01

Участие студента в специальной военной операции в качестве добровольца может стать основанием для предоставления ему академического отпуска без ограничения по времени. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Соответствующее письмо она направила министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову, пишет RT со ссылкой на имеющуюся в распоряжении копию документа.

Лантратова указала, что сейчас академический отпуск предоставляется студентам в связи с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.

Депутат предложила отдельно указать в качестве одного из оснований участие в специальной военной операции в качестве добровольца. Кроме того, она считает необходимым снять двухлетнее ограничение на нахождение в академическом отпуске на время проведения специальной военной операции вплоть до ее завершения.

Яна Лантратова просит Валерия Фалькова рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственные нормативные правовые акты и представить позицию министерства по данному вопросу.