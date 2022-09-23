Уточнены категории граждан, которые не попадут под мобилизацию

23.09.2022 | 11:51

В пятницу, 23 сентября, в Минобороны РФ уточнили категории граждан с высшим образованием, которые не попадут под частичную мобилизацию.

Речь идет о тех, кто работает:

- в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры);

- у российских операторов связи (задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации);

- в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также у их взаимозависимых лиц, которые являются учредителем, и (или) редакцией, и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала (задействован в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации);

- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

«Основанием для освобождения граждан от привлечения к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», - говорится в сообщении Минобороны.

В Минцифры РФ уточнили, что право на отсрочку имеют представители IT-сферы, отраслей связи и медиа, трудящиеся полный рабочий день.