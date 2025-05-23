Общество

Студенткам увеличат пособия по беременности и родам

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Пособия по беременности и родам для студенток увеличатся. Об этом в четверг, 22 мая сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Он проинформировал о подготовленных поправках в законодательство, согласно которым размер выплаты будет рассчитываться исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии, как сейчас.

«Таким образом, сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней так называемого декретного отпуска, вырастет в несколько раз - до 90 000 рублей в среднем по стране. Здесь точный размер зависит от конкретного субъекта Российской Федерации», - подчеркнул премьер-министр.

Поддержка станет предоставляться будущим мамам, проходящим обучение в очной форме в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и в научных организациях.

«Рассчитываем, что после внесения в Государственную думу законопроект оперативно пройдет все процедуры и согласования и вступит в силу уже с начала нового учебного года», - сообщил Михаил Мишустин.

В Пензенской области с 2025 года студенткам, родившим ребенка, выплачивается по 100 000 рублей.

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Источник — фото pxhere.com
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