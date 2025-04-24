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Общество

Губернатор поручил охватить все колледжи профилактическими рейдами

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За 3 первых месяца 2025 года подростковая преступность в Пензенской области по сравнению с аналогичным периодом 2024-го снизилась почти на 40%, сообщил губернатор Олег Мельниченко на заседании регионального правительства в четверг, 24 апреля.

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, уменьшилось на 50%.

«К такому результату привела системная работа. Ослаблять ее нельзя, иначе все может вернуться на круги своя», - заявил Олег Мельниченко.

Речь идет об охвате организованными формами досуга учащихся образовательных организаций и проведении профилактических рейдов по местам концентрации молодежи (их в 2025 году прошло уже 4,5 тысячи).

Губернатор поручил интегрировать в этот процесс все колледжи, сообщили в областном правительстве.

В 2025 году Пензенская область в числе 12 регионов России вошла в новый пилотный проект по психологическому тестированию учащихся. На психологическую устойчивость проверили в том числе 5 728 учеников 5-8-х классов.

Олег Мельниченко дал задание развивать и систему психолого-педагогических ликбезов для педагогов и родителей, чтобы способствовать более раннему выявлению девиантного поведения у детей и подростков.

«По-другому это не решить, результата надо достигать массовой педагогической и родительской настороженностью», - подчеркнул глава региона.

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Источник — фото областного правительства
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