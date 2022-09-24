Пензенцы могут обращаться на горячую линию областного военкомата

24.09.2022 | 12:37

В военном комиссариате Пензенской области открыли горячую линию для граждан, желающих получить ответы на вопросы о частичной мобилизации.

Жители региона могут обратиться за разъяснениями по номеру 8 (8412) 68-84-96.

Помимо горячей линии, узнать необходимую информацию можно непосредственно в военкоматах по месту прикрепления:

- ВК Октябрьского и Железнодорожного районов (г. Пенза, ул. Складская, 19) - 8 (8412) 56-85-28;

- ВК Первомайского и Ленинского районов (г. Пенза, ул. Воронова, 8) - 8 (8412) 31-06-01;

- ВК Пензенского района (г. Пенза, ул. Терновского, 117) - 8 (8412) 36-04-08;

- ВК Кузнецкого и Сосновоборского районов (г. Кузнецк, ул. Свердлова, 94а) - 8 (841-57) 3-11-00;

- ВК Бековского и Сердобского районов (г. Сердобск, ул. М. Горького, 251г) - 8 (841-67) 5-70-43;

- ВК Городищенского и Никольского районов (г. Городище, ул. А. Матросова, 87) - 8 (841-58) 3-21-05;

- ВК Белинского и Тамалинского районов (г. Белинский, Советская площадь, 14) - 8 (841-53) 2-12-80;

- ВК Наровчатского, Нижнеломовского и Спасского районов (г. Нижний Ломов, ул. Толстого, 7) - 8 (841-54) 4-65-60;

- ВК г. Заречного (г. Заречный, ул. Зеленая, 12) - 8 (8412) 65-25-39;

- ВК Каменского района (г. Каменка, пер. Калинина, 4) - 8 (841-56) 5-12-80;

- ВК Лунинского и Иссинского районов (р. п. Лунино, ул. Юбилейная, 33) - 8 (841-61) 3-12-80;

- ВК Земетчинского и Вадинского районов (р. п. Земетчино, ул. Мичурина, 3) - 8 (841-55) 2-33-80;

- ВК Неверкинского и Камешкирского районов (с. Неверкино, ул. Революционная, 29) - 8 (841-64) 2-06-06;

- ВК Бессоновского и Мокшанского районов (с. Бессоновка, ул. Садовая, 3) - 8 (8412) 52-28-56;

- ВК Шемышейского и Лопатинского районов (п. г. т. Шемышейка, ул. Набережная, 39) - 8 (841-59) 2-12-80;

- ВК Башмаковского и Пачелмского районов (р. п. Башмаково, ул. Андрианова, 63) - 8 (841-43) 4-12-80;

- ВК Колышлейского и Малосердобинского районов (р. п. Колышлей, ул. Пензенская, 13) - 8 (841-46) 2-05-65.

- ВК Пензенской области (г. Пенза, ул. Советская, 7) - 8 (8412) 56-23-54.

Кроме того, с 23 сентября действует многоканальный номер 122. Вопрос можно задать, набрав дополнительно цифру 1.