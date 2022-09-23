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Общество

В Минцифры пояснили, что делать получившим повестку IТ-специалистам

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В Минцифры РФ разъяснили, что делать сотруднику аккредитованной IT-компании при получении повестки.

Данная категория специалистов не попадает под частичную мобилизацию.

При личной явке в военкомат сотруднику необходимо будет предъявить документы, подтверждающие право на отсрочку:

- оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем;

- диплом о получении профильного высшего образования;

- выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере IT, заверенную гендиректором или уполномоченным лицом;

- справку с места работы (с подписью генерального директора или уполномоченного им лица) о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной структуры.

23 сентября в Министерстве обороны России перечислили категории граждан с высшим образованием, которые не попадут под частичную мобилизацию. Помимо IT-специалистов, работающих в аккредитованных организациях, не станут призывать сотрудников российских операторов связи, системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также тех, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

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