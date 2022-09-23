Стало известно, мобилизуют ли студентов и аспирантов

23.09.2022 | 12:07

Студенты-очники вузов, которые имеют государственную аккредитацию, не подлежат мобилизации.

При этом учащиеся не должны числиться в запасе.

Также под частичную мобилизацию не попадут студенты, поступившие в магистратуру или аспирантуру сразу после окончания бакалавриата. Им предоставят отсрочку, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Ранее Минобороны РФ уточнило категории граждан с высшим образованием, которые не подлежат мобилизации.

Речь идет о сотрудниках организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, российских операторов связи, СМИ, финансовых структур.

«Основанием для освобождения граждан от привлечения к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», - говорится в сообщении Минобороны.