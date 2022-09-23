Мобилизация: дан совет гражданам, не проживающим по месту прописки

23.09.2022 | 15:05

Не проживающим по месту прописки гражданам посоветовали встать на учет в военкомат.

На горячую линию по вопросам о частичной мобилизации начали поступать вопросы. Ответ на один из них опубликован на портале объясняем.рф.

«Считаются ли работа и проживание в месте, отличном от места регистрации (другой район/город/регион), нарушением запрета на покидание своего региона, пока идет мобилизация?» - так сформулировано обращение.

В ответе указывается, что нарушением это не будет, если гражданин, которого может коснуться мобилизация, встанет на учет в военкомате по адресу фактического пребывания.

С 22 сентября в России начала работу специальная горячая линия. По номеру 122 граждане получат ответы на вопросы, касающиеся частичной мобилизации.