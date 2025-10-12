Врач-психотерапевт описал стратегию борьбы с ежедневным стрессом

12.10.2025 | 15:05

Ежедневный стресс ухудшает качество жизни и способен привести к проблемам со здоровьем. Игнорировать его нельзя, предупредили в региональном минздраве.

Пензенский врач-психотерапевт областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова Михаил Атрохов назвал несколько способов, которые помогут уменьшить уровень стресса и повысить устойчивость к нему:

- управление эмоциями. Понимание и признание своих чувств - это первый шаг к их контролю. Сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях помогают техники медитации;

- качественный сон. Очень важно регулярно высыпаться. Для этого следует создать в спальне комфортную обстановку и ограничить себя в пользовании телефоном ночью;

- занятия, которые приносят радость. Нельзя забывать о развлечениях. Стоит включить в свое расписание хобби, встречи с друзьями и прогулки на свежем воздухе. Это поможет улучшить настроение;

- физическая активность. Регулярные упражнения укрепляют тело и способствуют выработке «гормонов счастья».

«Ежедневный стресс можно не только уменьшать, но и превращать в обучающий опыт. Комбинация дыхательных практик, физической активности, регулярного сна, планирования и поддержки близких дает прочную основу для устойчивости и повышения качества жизни. Начните с небольшого шага уже сегодня - и результаты не заставят себя ждать», - отметил Михаил Атрохов.