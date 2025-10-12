Губернатор: В Пензенской области собрали более 3 млн тонн зерна

12.10.2025 | 12:30

В 2025 году в регионе собрали свыше 3 млн тонн зерна - на 700 000 больше, чем в прошлом. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Планируется также повысить объем валового сбора сахарной свеклы, показатель должен вырасти на 500 000 тонн в сравнении с результатом 2024-го. В оборот было введено более 8,5 тысячи гектаров неиспользуемой пашни.

«Благодаря труду наших аграриев Пензенская область является лидером среди регионов ПФО по темпам роста сельскохозяйственного производства и занимает первое место в стране по продуктивности молочного стада», - написал на своих страницах в соцсетях глава региона.

Он подчеркнул, что местные перерабатывающие предприятия показывают уверенный рост производства и для них в Пензенской области готовят молодых специалистов.

«Делаем все для обеспечения продовольственной безопасности России. Спасибо всем, кто добросовестно трудится над выполнением этой стратегически важной для развития страны задачи. С Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!» - отметил Олег Мельниченко.