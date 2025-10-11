Стало известно, появятся ли в сквере «Семейный» платные аттракционы

Некоторые пензенцы ждут установки платных аттракционов в обновленном сквере «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24.
О том, когда они появятся, задал вопрос один из горожан на странице администрации областного центра во «ВКонтакте». Однако мужчину разочаровали.
«Установка аттракционов в сквере в настоящее время не планируется», - заявил представитель управления культуры города.
Первый этап благоустройства зеленой зоны завершился в сентябре. Сейчас в сквере устанавливают игровые элементы: горки, качели, «тяги-перетяги», качалки. На них выделено свыше 13 млн рублей.
Второй этап благоустройства территории ожидается в следующем году. В сквере хотят смонтировать мобильный общественный туалет и установить камеры видеонаблюдения.