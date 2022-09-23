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Общество

Имеющим вопросы по мобилизации дали специальный номер

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С 22 сентября в России начала работу специальная горячая линия. Граждане РФ могут набрать номер 122 и получить ответы на вопросы о частичной мобилизации.

«Необходимую информацию по поводу частичной мобилизации можно будет получить на горячей линии 122 и на сайте Объясняем.рф», - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чиновник отметил, что воспользоваться горячей линией могут жители любого субъекта РФ. В каждой области губернаторы помогают в организации работы операторов на местах, сообщил Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что власти собирают на сайте Объясняем.рф самые часто задаваемые вопросы. А затем на них будут даны ответы, которые подготовят сотрудники Министерства обороны.

«Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки», — добавил Чернышенко.

Вице-премьер призвал пользоваться официальными источниками информации, не доверять слухам и непроверенной информации.

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