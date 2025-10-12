13 октября в Пензенской области ожидается порывистый ветер

12.10.2025 | 16:00

В понедельник, 13 октября, в Пензенской области будет дождливо и ветрено. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров задержатся на 0...+5 градусах. Днем температура поднимется до +11, к вечеру станет прохладнее, до +8.

Ветер подует с юга, местами его порывы могут достичь 18 метров в секунду, в связи с чем в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается дождь.

Ранее синоптики сообщили, что Пензенская область оказалась во власти северо-западного циклона.

13 октября в народном календаре Михаил Соломенный. Предки считали, что если на Михаила выпадал первый снег, то зимы ждать не скоро.