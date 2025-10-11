В Заре смонтировали 2 новых остановочных павильона

11.10.2025 | 14:42

В микрорайоне Заря появились 2 новых остановочных павильона, сообщили в администрации города в субботу, 11 октября.

Конструкции установили на площадках «Улица Сузюмова» и «Улица Новоселов» по направлению в центр города.

Всего новых павильонов в Заре будет 16 - с урнами, скамейками и местом для рекламы под закаленным стеклом. Выполнить работы намерены до 3 марта 2026 года.

Ранее управление ЖКХ искало подрядчика, который занялся бы установкой конструкций. Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок.

Победитель конкурса определился. Работы он выполнит за 2 млн 620 тыс. рублей. Первоначальная сумма контракта составляла 3 млн 86 тыс. рублей.