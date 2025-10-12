Общество

13 октября в Пензе в домах на нескольких улицах не будет света

Печать
Telegram

В понедельник, 13 октября, часть пензенцев останется без электричества. Его отключат из-за плановых ремонтных работ на сетях. Список домов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 света не будет по следующим адресам:

- ул. Зеленая Горка, 60а, 62а, уч. 60; 3-й Земляничный пр-д, 30, 36, 50, уч. 37; 1-й пр-д Мозжухина, уч. 624, 1, 1Б, 1в, 1г, 1д, 2, 3а, 3Б, 3в, 3г, 4, 5, 6, 8, 10, 14.

С 8:30 до 15:00:

- ул. Военный Городок, 2, 26, 28, 33, 116; пр-д Ермака, 2, 2а, 4, 6, 10; ул. Ермака, 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 2е, 3, 4, 4а, 4Б, 5-21.

С 8:30 до 16:00:

- площадь Мироносицкая, 3, 4, стр. 3а; ул. Ново-Революционная, 9-25 (нечетные); ул. Революционная, 2, 2д, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 23Б, 25, 27, 29, 31;

- ул. Батумская, 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 20-23, 26-45, 47-53, 55, 55а, 57-65 (нечетные), уч. 41; ул. Косарева, 1-8; ул. Николаевская, 1-19, 20а, 20Б, 22, 24, 26; пр-д П. Морозова, 34; ул. П. Морозова, 11-18, 20, 22-55, 57, 59; ул. Пушкари, 1-13 (нечетные), 23Б, 25а; пр-д Пушкарский 1-9, 11, 13, 15, 17;

- ул. Спортивная, 32-50 (четные), 51, 51Б, 52, 53, 54; ул. Таганрогская, 1-11, 13, 15, 17, 19; ул. Ташкентская, 1-34, 36, 38, 40; 1-й Ташкентский пр-д, 1-25, 27, 29, 31; 2-й Ташкентский пр-д, 1-15, 17, уч. 17; ул. Ялтинская, 15-30, 32.

С 9:00 до 12:00:

- пр-т Победы, 126, 128; ул. Рахманинова, 11, 13, 15, 17, 17а.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Кижеватова, 1, 3, 5, 9, 11.

С 13:00 до 15:00:

- СНТ Камыши, уч. 4, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 43, 45, 48, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 96, 100, 108, 115, 118, 130, 143, 14, 131, 132, 145, 142, 147, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 174, 175, 180, 181, 193а, 196, 197, 197В, 198, 200, 211, 216, 217, 218, 219, 238, 240, 241, 242, 244, 246.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети