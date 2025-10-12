13 октября в Пензе в домах на нескольких улицах не будет света

12.10.2025 | 11:11

В понедельник, 13 октября, часть пензенцев останется без электричества. Его отключат из-за плановых ремонтных работ на сетях. Список домов опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 света не будет по следующим адресам:

- ул. Зеленая Горка, 60а, 62а, уч. 60; 3-й Земляничный пр-д, 30, 36, 50, уч. 37; 1-й пр-д Мозжухина, уч. 624, 1, 1Б, 1в, 1г, 1д, 2, 3а, 3Б, 3в, 3г, 4, 5, 6, 8, 10, 14.

С 8:30 до 15:00:

- ул. Военный Городок, 2, 26, 28, 33, 116; пр-д Ермака, 2, 2а, 4, 6, 10; ул. Ермака, 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 2е, 3, 4, 4а, 4Б, 5-21.

С 8:30 до 16:00:

- площадь Мироносицкая, 3, 4, стр. 3а; ул. Ново-Революционная, 9-25 (нечетные); ул. Революционная, 2, 2д, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 23Б, 25, 27, 29, 31;

- ул. Батумская, 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 20-23, 26-45, 47-53, 55, 55а, 57-65 (нечетные), уч. 41; ул. Косарева, 1-8; ул. Николаевская, 1-19, 20а, 20Б, 22, 24, 26; пр-д П. Морозова, 34; ул. П. Морозова, 11-18, 20, 22-55, 57, 59; ул. Пушкари, 1-13 (нечетные), 23Б, 25а; пр-д Пушкарский 1-9, 11, 13, 15, 17;

- ул. Спортивная, 32-50 (четные), 51, 51Б, 52, 53, 54; ул. Таганрогская, 1-11, 13, 15, 17, 19; ул. Ташкентская, 1-34, 36, 38, 40; 1-й Ташкентский пр-д, 1-25, 27, 29, 31; 2-й Ташкентский пр-д, 1-15, 17, уч. 17; ул. Ялтинская, 15-30, 32.

С 9:00 до 12:00:

- пр-т Победы, 126, 128; ул. Рахманинова, 11, 13, 15, 17, 17а.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Кижеватова, 1, 3, 5, 9, 11.

С 13:00 до 15:00:

- СНТ Камыши, уч. 4, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 43, 45, 48, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 96, 100, 108, 115, 118, 130, 143, 14, 131, 132, 145, 142, 147, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 174, 175, 180, 181, 193а, 196, 197, 197В, 198, 200, 211, 216, 217, 218, 219, 238, 240, 241, 242, 244, 246.