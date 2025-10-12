Общество

В МВД сообщили о распространении опасной шпионской программы

В интернете обнаружили стремительно эволюционирующую версию шпионской программы ClayRat, которая позволяет злоумышленникам получать доступ к данным пользователей (например, к СМС и журналу вызовов) и даже следить за ними через камеру.

Как пишет Telegram-канал МВД РФ «Вестник киберполиции», вредоносное ПО распространяется через поддельные каналы в мессенджерах и фишинговые сайты. Оно маскируется под популярные приложения.

«ClayRat не просто следит - он распространяет себя. Он автоматически рассылает вредоносные ссылки всем контактам из адресной книги жертвы, превращая каждый зараженный телефон в точку распространения», - сообщили в МВД.

Специалисты рекомендуют не скачивать приложения из сомнительных источников, а пользоваться только проверенными, официальными магазинами.

Ранее полицейские посоветовали россиянам с осторожностью принимать звонки с номеров на +91. Их часто используют мошенники.

