Специалисты занялись мостом с неровностями на М-5

12.10.2025 | 10:48

В «Поволжуправтодоре» прокомментировали ситуацию с недавно отремонтированным мостом через Суру на трассе М-5 (635-й километр, в 680 метрах от развязки у «Золотого Петушка»). Ранее в Сети водитель большегруза опубликовал ролик, на котором видно, как машина подпрыгивает на неровностях.

«Смотрите, какие прыжки! Негабарит или что-нибудь пройдет (междугородняя фура), не зная, что здесь такие прыжки, зимой - произойдет очень большая катастрофа! Куда-нибудь в речку слетят», - прокомментировал он.

По словам специалистов, ремонт проводился качественно, в соответствии с проектной документацией. Основной целью было привести сталежелезобетонное пролетное строение в рабочее состояние.

«После перепуска движения на отремонтированный мост при воздействии внешней подвижной нагрузки отметилось значительное влияние динамики на прогибы в сталежелезобетонных балках пролетного строения», - сообщили в «Поволжуправтодоре».

Специалисты провели измерения, чтобы определить динамические прогибы. В ближайшее время проблему будут решать.

По данным «Поволжуправтодора», с 11 октября по 12-е число подрядная организация устраняет просадку на 7-й опоре.