Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 12 октября

Воскресенье, 12 октября, в Пензенской области будет облачным и дождливым. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.
В ночь на последний выходной температура воздуха опустится до +2…+7 градусов. Местами ожидается небольшой дождь.
Утром небо будет пасмурным, термометр покажет около +8. Днем прогнозируется переменная облачность. В большинстве районов региона пройдет небольшой или умеренный дождь.
Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров задержатся на отметках +8…+13 градусов.
Ранее синоптики предупреждали, что пензенцев ждут дождливые выходные - из-за прохождения атмосферных фронтов через регион.