Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 12 октября

11.10.2025 | 16:14

Воскресенье, 12 октября, в Пензенской области будет облачным и дождливым. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на последний выходной температура воздуха опустится до +2…+7 градусов. Местами ожидается небольшой дождь.

Утром небо будет пасмурным, термометр покажет около +8. Днем прогнозируется переменная облачность. В большинстве районов региона пройдет небольшой или умеренный дождь.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров задержатся на отметках +8…+13 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что пензенцев ждут дождливые выходные - из-за прохождения атмосферных фронтов через регион.