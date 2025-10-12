Общество

Жителям Пензенской области стали чаще звонить мошенники

Мошенники стали чаще звонить жителям Пензенской области. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

По словам специалистов, аферисты не только хотят украсть деньги жертв, но и пытаются дестабилизировать обстановку в области.

«В настоящее время жителям поступают звонки от неустановленных лиц, представляющихся медицинскими работниками, с сообщением о необходимости предоставления пароля, полученного в виде СМС-сообщения, якобы с целью внесения данных в электронную медицинскую книжку», - рассказали в УФСБ.

С помощью кода мошенники получают доступ к банковским приложениям. Затем они звонят снова, но уже представляются силовиками, пугают жертву, что от ее имени кто-то пытается профинансировать украинские националистические формирования, и убеждают отправить средства на «безопасный счет».

«В последующем для возврата похищенного преступники предлагают выполнить поручения, связанные с выведением из строя объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», - сообщили в управлении.

Пензенцев просят не вступать в контакт с незнакомцами и не поддаваться на провокации.

