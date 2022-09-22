Общество

Подлежащих мобилизации граждан не ограничивают в выезде из РФ

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Граждане, которые подлежат мобилизации, могут выехать из страны, а также свободно перемещаться между регионами.

О том, что вводить ограничения не требуется, сообщается на портале «Объясняем.рф» со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, если какие-то ограничения и введут, то только в регионах проведения специальной военной операции.

«Ростуризм также опроверг информацию об ограничениях на выезд за границу», - говорится в сообщении.

Временный запрет покидать страну есть у граждан, которые имеют допуск к секретным сведениям, государственной тайне, заключили трудовой договор, предполагающий ограничение права на выезд из РФ, а также у тех, кто призван на военную службу, является подозреваемым или обвиняемым, осужден, кто проходит государственную службу, сообщил о себе ложные сведения при оформлении документов на выезд, кто признан банкротом, уклоняется от обязательств, наложенных на него судом.

Частичная мобилизация была объявлена в России в среду, 21 сентября. В ближайшее время на службу призовут около 300 тысяч резервистов из всех регионов страны, все они пройдут дополнительную военную подготовку.

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